Dormire per lavoro? Candidature aperte ed il sogno di molti diventa realtà

Nonostante il caldo faccia dormire poco e male, un noto marchio di materassi sta cercando dei candidati per una posizione di lavoro nella quale dormire diventa un requisito fondamentale per essere assunti.

Da sempre, è fortemente sconsigliato di dormire sul posto di lavoro, eppure in America esiste chi invece non solo lo accetta, ma addirittura lo incentiva e lo obbliga. Si tratta della società di materassi chiamata Casper, con sede a New York, che sta assumendo i cosiddetti "Casper Sleepers" ovvero coloro che dormiranno nei loro negozi.

I Casper Sleepers saranno tenuti a riposare, infatti, non solo nei loro negozi ma anche in ambienti inaspettati del mondo al fine di testare l'efficacia dei materassi. Il lavoro non si svolgerà solo da dormienti ma anche da svegli realizzando via via dei contenuti sui vari social media, parlando e condividendo con il pubblico la propria esperienza come dormienti professionisti.

L'annuncio afferma che il candidato ideale dovrà avere una capacità nel dormire eccezionale accompagnata da un continuo desiderio nel dormire il più possibile nonostante qualsiasi cosa. Inoltre, coloro che verranno selezionati per intraprendere questa nuova avventura, potranno indossare comodamente il pigiama durante le ore di lavoro e riceveranno prodotti Casper gratuitamente.

Se nella vostra vita vi fosse mai capitato di essere richiamati a causa di un pisolino improvviso, pensate che, oggi, c'è un'agenzia che non cerca altro. Dall'estremo opposto della bilancia, troviamo invece la storia di Paul Kern che non ha dormito per 40 anni. Sicuramente in questo caso ci troviamo in un evento più unico che raro causato da una particolare condizione, ma a quanto pare è possibile non dormire, senza per questo percepire la stanchezza.