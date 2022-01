Dormire a pancia in giù è salutare? No, ma se non potete farne a meno fate così

Ognuno di noi quando arriva il momento di andare a letto ha le sue abitudini: chi prima deve leggere qualche pagina di un libro, chi deve stare sui social o chi predilige la visione di un lento, ma piacevole, documentario. C'è chi si riposa a pancia in su e di chi lo fa di lato... ma dormire a pancia in giù è salutare?

Secondo la Sleep Foundation, le persone trascorrono meno del 10% del loro tempo dormendo in questa posizione... per fortuna! Abbandonarsi tra le braccia di Morfeo in questo modo, infatti, può creare tensione alla schiena e al collo, causando dolore acuto e in alcuni casi cronico.

Dormire a pancia in giù mette a dura prova la colonna vertebrale, in particolare il collo e la schiena, poiché impedisce di assumere una posizione neutra. Se proprio non riuscite a farne a meno, il consiglio degli esperti è quello di dormire senza cuscino, o con un cuscino piatto, per ridurre lo sforzo e promuovere la salute della colonna vertebrale.

Inoltre, posizionare un cuscino piatto sotto l'area dello stomaco e del bacino può aiutare a mantenere la colonna vertebrale in una posizione migliore. Il Medical Center dell'Università di Rochester parla chiarissimo: dormire a pancia in giù mette sotto stress la schiena e la colonna vertebrale perché la maggior parte del nostro peso è supportata dalla parte centrale del nostro corpo.

Non solo: questa posizione costringe le persone a girare la testa di lato mentre dormono, mettendo la testa e la colonna vertebrale fuori allineamento, il che potrebbe contribuire all'insorgere di mal di testa, dolore al collo e alle spalle. Questa posizione, purtroppo per chi la usa, non è l'ideale per il corpo, ma si può sempre cercare di mediare utilizzando dei cuscini (come vi mostra l'immagine che troverete in calce alla notizia).

Cercate di dormire bene, perché perdere anche 16 minuti di sonno è un male.