Dormire poco ci fa essere meno positivi agli eventi della vita quotidiana

Soffri di irritabilità? Ti senti maggiormente suscettibile a raffreddori e malattie croniche? Secondo ampie ricerche potresti dormire semplicemente poco. La mancanza di sonno, infatti, ha un effetto profondo sui meccanismi del nostro corpo.

"Anche piccole fluttuazioni notturne nella durata del sonno possono avere conseguenze sul modo in cui le persone rispondono agli eventi nella loro vita quotidiana", afferma la psicologa Nancy Sin della University of British Columbia. Gli esperti, per affermare quanto detto, hanno utilizzato i dati di un sondaggio di quasi 2.000 adulti di età compresa tra 33 e 84 anni.

"Abbiamo scoperto che quando una persona dorme meno del solito, non ha la stessa spinta nelle emozioni positive dai suoi eventi positivi", afferma Sin. Dormire più a lungo, invece, fa sembrare gli eventi positivi ancora migliori e protegge dagli effetti dello stress quotidiano. Il team ha scoperto che questi effetti sono ancora maggiori su quelli con problemi di salute cronici, come il dolore cronico.

"Per quelli con condizioni di salute croniche, abbiamo scoperto che un sonno più lungo - rispetto alla durata del sonno abituale - ha portato a risposte migliori alle esperienze positive del giorno successivo", continua la psicologa. Questo è uno dei primi studi per esaminare questi impatti del sonno in un ambiente naturale, al contrario delle condizioni di laboratorio, e i loro dati potrebbero essere utili per indagini future per dei risultati a lungo termine.

Il sonno è davvero importante in tutti gli aspetti della vita... perfino nella dieta! Non riuscite a farlo al meglio? Ecco dei piccoli consigli.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Health Psychology.