Dormire troppo fa male alla salute? Ecco la risposta dei medici

Vi abbiamo già ripetuto più volte su queste pagine che dormire poco è controproducente per la salute (fisica e mentale) e si rischia davvero tanto. Ordunque un dubbio potrebbe essere davvero lecito: ma dormire troppo, invece, fa male? Questa domanda è stata posta a 26 esperti di ricerca sul sonno e neurobiologia, ecco la loro risposta.

Complessivamente l'85% ha risposto "no", ma bisogna fare delle precisazioni. "La quantità ottimale di sonno sembra essere di circa 7 ore. Per ogni ora al di sotto di tale quantità, ci sono ulteriori conseguenze negative per la salute e per ogni ora al di sopra delle 7 ore ci sono ulteriori conseguenze negative per la salute", afferma la dott.ssa Jo Caldwell, esperta della US Naval Medical Research Unit in Neuropsicologia.

Questi dati, però, sono solo osservativi e attualmente non ci sono dati sperimentali che ci indicano che dormire troppo faccia male alla salute. "L'estensione della durata abituale del sonno ha un effetto benefico su una serie di sistemi biologici, ad esempio, la pressione sanguigna diminuisce, la sensibilità al dolore diminuisce e la sensibilità all'insulina migliora", secondo la dott.ssa Monika Haack, esperta di ricerca sul sonno presso l'Università di Harvard.

I dati osservazionali suggeriscono che dormire per molto più di 7 ore è correlato a esiti negativi, questo perché molto probabilmente potrebbe esserci "qualcosa che non va" nel soggetto. Sappiamo, infatti, che il corpo umano durante il sonno cerca di "sistemare le cose" - questo è uno dei motivi per cui dormiamo tanto quando abbiamo la febbre.

Fortunatamente, secondo il dottor James Ware, un esperto della Eastern Virginia Medical School, di troppo sonno non è mai morto nessuno. "Il messaggio chiave è dormire a sufficienza per soddisfare le tue esigenze di salute. La tua capacità di rimanere vigile e funzionale tutto il giorno soprattutto dopo i pasti è un buon indicatore dell'adeguatezza delle ore di sonno", afferma infine la dott.ssa Vivien Abad, esperta della Stanford University.

Tuttavia, qualora si dormisse davvero troppo, potreste aver bisogno di parlare con il vostro medico di fiducia, perché potrebbe esserci un motivo.