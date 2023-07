Dormire sei ore a notte è davvero un'abitudine salutare?

Tutti ci siamo chiesti se stiamo dormendo abbastanza. Otto ore di sonno a notte possono essere un lusso che non ci si può permettere e in fondo i nostri antenati dormivano in media sei ore a notte. Quindi andranno bene anche per noi, giusto?

Secondo la US National Sleep Foundation, non è detto che quello che andava bene per i nostri avi sia salutare anche per noi esseri umani moderni. L’associazione statunitense raccomanda infatti tra le sette e le nove ore di sonno a notte per gli adulti.



Si tratta ovviamente di un consiglio generale: alcuni di noi potrebbero avere bisogno di più di nove di sonno ore a notte oppure potremmo essere dei soggetti per cui sei ore sono sufficienti. Molto dipende dal corpo in cui siamo nati e dalle nostre abitudini (ad esempio usare lo smartphone prima di addormentarsi non è consigliato). L’importante è non scendere abitualmente sotto le sei ore di sonno.

Secondo Matthew Walker, professore di neuroscienze presso l'Università della California, "il numero di persone che possono sopravvivere con meno di sei ore di sonno senza danni al cervello o al corpo, è inferiore all’1%". Bisogna inoltre ricordare che è molto più difficile capire se abbiamo dormito a sufficienza che capire quando non lo abbiamo fatto. Se privato del sonno necessario, il nostro cervello tende infatti a sovrastimare il nostro benessere.

Cosa fare quindi se ci sembra di dormire troppo poco a lungo? Secondo gli esperti è necessario riuscire ad addormentarsi senza fatica. Inoltre, una soluzione potrebbe essere quella di aumentare gradualmente le ore di sonno finché non saremo in grado di alzarci senza sveglia e magari anche di buon umore.