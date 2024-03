Dormire poco ci fa sentire più vecchi: ad affermarlo è un nuovo studio

Gli impegni e le nostre attività quotidiane ci hanno abituati a ridurre progressivamente le ore di sonno, tanto che chi si concede qualche ora di riposo dopo pranzo con un pisolino viene considerato un perdigiorno, da buona parte della nostra società.

Sono tuttavia molteplici gli studi che chiariscono come questo comportamento sia particolarmente favorevole per la nostra salute nervosa, tanto che si consiglia a chi soffre di particolari psicopatologie di dormire di più, poiché i disturbi possono provenire anche dall'insonnia o dalla cattiva qualità del sonno.

Un nuovo studio ha persino chiarito le ragioni che spingono le persone a percepirsi più stanchi di quanto lo siano realmente - oltre che molto più vecchi rispetto alla loro età anagrafica - quando passano varie giornate a non chiudere occhio o a passare le notti in bianco.

Questa scoperta è stata pubblicata su Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences e i suoi autori sono due scienziati che lavorano presso la Karolinska Institute di Solna in Svezia, Balter e John Axelsson.

Questi due ricercatori hanno chiesto a 615 persone, di età compresa fra 17 e 70 anni, di ridurre le loro ore di sonno per un mese e di rispondere ad alcune domande, al termine del test. La quasi totalità delle persone intervistate che aveva dormito poco ha dichiarato di sentirsi molto più stanco e vecchio rispetto a prima, mentre coloro che dormivano tranquillamente si sentivano molto più giovani della loro età reale.

In media, chi dormiva poco, si sentiva progressivamente 0,23 anni più vecchio per ogni notte in cui passava le ore in bianco, mentre chi dormiva regolarmente si sentiva di 5,81 anni più giovane rispetto alla loro reale età.

Questo test ha dimostrato che l'insonnia può provocare malessere diffuso, tanto che a livello nervoso le persone cominciano a percepire il tempo e la loro età in maniera differente.

Su Caricatore USB C, 25W Alimentatore Presa for iPhone 15 14 13 12 è uno dei più venduti di oggi.