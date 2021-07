Dopo quanto tempo dalla prima dose di vaccino arriva il Green Pass?

Dopo avervi spiegato come aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet, torniamo a parlare della Certificazione Verde per il Covid-19 che come noto dal prossimo 6 Agosto 2021 diventerà ancora più importante per condurre una vita semi-normale. Vediamo, per coloro che si apprestano a sottoporsi alla vaccinazione, dopo quanto tempo arriva.

Se ad esempio fate oggi la prima dose, il Certificato Verde Covid-19 verrà generato in automatico dalla Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute dopo 12 giorni dalla somministrazione, mentre sarà valido dal 15esimo giorno del vaccino fino alla data in cui si effettua la seconda dose.

La Certificazione dopo la seconda dose, invece, verrà rilasciata entro 24/48 dall'inoculazione e sarà valida per nove mesi. Attraverso l'app Io della Pubblica Amministrazione, nelle informazioni relative al Green Pass, sarà possibile ottenere tutte le informazioni sulla scadenza del Green Pass.

Nelle ultime ore hanno fatto capolino sul web vari rapporti secondo cui su alcuni gruppi Telegram sarebbero in vendita i Green Pass anche in versione famiglia: si parte da 100 Euro per quelli singoli, per arrivare ai 450 Euro per i nuclei familiari composti da sei persone. I pagamenti avvengono tramite Bitcoin o buoni sconto Zalando ed Amazon. Ovviamente il consiglio è di non affidarvi a questi sistemi in quanto illegali.