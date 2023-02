Il dossier TikTok arriva in Italia: scatta il blocco per i dipendenti pubblici?

A poche ore di distanza dall'annuncio della Commissione Europea dello stop a TikTok per i dipendenti, il dossier arriva anche in Italia e secondo quanto riportato da Repubblica anche il nostro paese starebbe valutando di fare lo stesso.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha lasciato intendere che il Governo Italiano potrebbe presto aprire un dossier TikTok per valutare il da farsi e tra le opzioni non si esclude il blocco dell'applicazione di ByteDance su tutti gli smartphone e dispositivi dei dipendenti statali.

Zangrillo ha fatto sapere che "il tema è all'attenzione da qualche giorno", ma evidentemente ancora non è stata presa una decisione definitiva trattandosi di un tema delicato.

"Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto" ha affermato il Ministro, secondo cui "le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea".

Il Governo avrebbe intenzione di tenere un vertice ad hoc già dopo il weekend, e Zangrillo ha affermato che l'obiettivo è di cercare di arrivare ad una sintesi già la prossima settimana, ma "ora dobbiamo comprendere bene quale è effettivamente la profondità dei rischi legati alla sicurezza nazionale".