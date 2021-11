Un dottore ha diagnosticato a un suo paziente il 'cambiamento climatico'

Ha sicuramente fatto parlare molto di sé la notizia di una dottoressa che ha diagnosticato a una sua paziente di 70 anni, arrivata al pronto soccorso del Kootenay Lake Hospital in Canada nel giugno del 2021, il "cambiamento climatico".

Il paese all'epoca stava sperimentando un'ondata di caldo senza precedenti, a causa di una cupola di calore che aveva invaso il Nord America, e gli ospedali locali erano stati riempiti da pazienti che sperimentavano colpi di calore e disidratazione. Come se ciò non bastasse, l'area era stata colpita da numerosi incendi... che avevano portato a un afflusso di persone con condizioni respiratorie gravi.

Una paziente in particolare - la protagonista della nostra notizia - ha subito dei peggioramenti delle sue condizioni di salute a causa delle condizioni ambientali che si stavano sviluppando intorno a lei. "Ha il diabete. Ha qualche insufficienza cardiaca... Vive in una roulotte, senza aria condizionata", ha dichiarato la dottoressa Kyle Merritt a Glacier Media. "Tutti i suoi problemi di salute sono stati peggiorati".

Così la dottoressa ha deciso di scrivere "cambiamento climatico" all'interno della cartella clinica della paziente; una dichiarazione sicuramente audace, ma che descriveva perfettamente la situazione che molte persone stavano vivendo. "Se non guardiamo la causa sottostante e trattiamo solo i sintomi, continueremo a rimanere sempre più indietro", ha spiegato Merritt.

Questo è il primo caso di "cambiamento climatico" in una diagnosi (e precedentemente è stata perfino registrata la prima morte al mondo per l'inquinamento), ma ci sono molte prove che dimostrano che il cambiamento climatico sta già avendo un impatto sulla salute umana in tutto il mondo.