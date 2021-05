Dottori in India avvisano di non utilizzare le feci di mucca come cura per la COVID-19

In India la situazione coronavirus è sfuggita di mano e, in una situazione disperata, le persone attuano di tutto per cercare di mettersi in salvo e non venire contagiati. Molti medici indiani, infatti, stanno mettendo in guardia gli abitanti contro una pratica che sta diventando sempre più diffusa nello stato di Gujarat.

Le persone, infatti, visitano i luoghi in cui vivono le mucche (considerate animali sacri nell'induismo) una volta a settimana per coprire i loro corpi di sterco e di urine di vacca, nella speranza che possano rinforzare il loro sistema immunitario contro la COVID-19.

Lo sterco di vacca viene utilizzato occasionalmente nella medicina ayurvedica e in alcune tradizioni della medicina popolare perché - secondo i suoi sostenitori - sembra possedere proprietà antibatteriche e antimicotiche, rendendole presumibilmente un trattamento efficace per molte malattie. Ovviamente - manco a sottolinearlo - non ci sono prove scientifiche su quanto detto (stessa situazione della medicina cinese).

"Non ci sono prove scientifiche concrete che lo sterco di vacca o l'urina funzionino per aumentare l'immunità contro la COVID-19", ha dichiarato il dottor JA Jayalal, presidente nazionale della Indian Medical Association. "Ci sono anche rischi per la salute coinvolti nello spalmare o consumare questi prodotti, poiché anche altre malattie possono diffondersi dall'animale all'uomo".

Nel frattempo: sapete cosa sta succedendo in India a causa dell'epidemia? Qui potrete leggere un nostro riassunto sulla situazione.