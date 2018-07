Dove e come guardare l'Eclissi di Luna del 27 Luglio

E' il giorno (o la notte) dell'Eclissi del secolo. E' finalmente arrivato il giorno che tutti gli appassionati stavano aspettando da tempo, perchè la Luna e Marte saranno i protagonisti assoluti delle prossime ore, con il pianeta rosso che non era mai stato così vicino al nostro pianeta dall'agosto del 2003.

Un appuntamento imperdibile, dal momento che gli appassionati potranno vedere Marte alla massima grandezza e luminosità nei nostri cieli, ma attenzione alle bufale: il pianeta non avrà le dimensioni della Luna. E proprio il satellite sarà tra i protagonisti assoluti, dal momento che lo vedremo in rosso totale.

Alle 7 di questa mattina, Marte ha raggiunto l'opposizione, un fenomeno che si raggiunge quando Sole, Terra e Marte si allineano ed il pianeta rosso dà la sensazione di sorgere ad est e tramontare ad ovest, come il Sole. In questo modo, il lato illuminato del pianeta potrà essere visto per tutta la notte. Questa posizione si raggiunge ogni 26 mesi, ovvero quando il nostro pianeta lo supera nel percorso intorno al Sole.

Ci sono però delle differenze sostanziali, perchè l'orbita di Marte è più ellittica, il che vuol dire che la distanza è differente, ed alcune opposizioni sono diverse rispetto ad altre.

Per vedere Marte nella posizione più vicina in assoluta alla Terra bisognerà aspettare il 31 Luglio, quando raggiungerà una distanza di 57,6 milioni di chilometri.

La totalità dell'eclissi si avrà tra le 21:30 e le 23:13, con il punto massimo previsto alle 22:22. L'evento dovrebbe concludersi all'1:30 del 28 Luglio. L'eclissi lunare durerà un'ora e quarantatrè minuti, mentre l'intero fenomeno avrà una durata di tre ore e cinquantacinque minuti.

Dall'Italia, sarà possibile vedere l'eclissi tra le 20:24, ovvero quando entrerà nel cono d'ombra, e 00:19, quando uscirà. Il satellite però entrerà nella fase di penombra già dalle 19:14. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming anche su VirtualTelescope, attraverso questo indirizzo.

Nelle varie città italiane sono stati organizzati degli eventi dedicati per tutti gli appassionati o no. A Roma, ad esempio, a Piazza del Colosseo è stata organizzato dal Parco Archeologico del Colosseo e Virtual Telescope "La Notte della Luna Rossa e del Pianeta Rosso". L'appuntamento è all'angolo di Via Sacra dove gruppi di persone potranno osservare a turno le varie fasi dalle 21:30, il tutto gratuitamente.

A Milano, sarà possibile osservare l'evento dai giardini pubblici Indro Montanelli, dove l'Officina del Planetario di Milano Ulrico Hoepli metterà a disposizione i telescopi per visualizzare nella totalità l'eclissi, permettendo agli utenti di portare anche i propri. Eventi simili anche all'Abbazia di Mirasole ed a Varese.

A Napoli invece l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha organizzato una serata dedicata all'eclissi cui prenderanno parte vari astronomi, mentre a Torino sono stati organizzati dei punti di osservazione presso la basilica di Superga ed il Colle di Nivolet.

Fateci sapere attraverso i commenti dove osserverete questo fenomeno!