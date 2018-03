Dove seguire il keynote di presentazione di Huawei P20 e P20 Pro

Ci siamo: domani, 27 Marzo, direttamente dalla splendida Parigisvelerà al mondo la nuova generazione di smartphone top di gamma, composta dal P20 . Il gigante asiatico ha già predisposto sul proprio canale ufficiale YouTube attraverso cui, dalle 14:00 di domani, sarà possibile vedere tutto l'evento.

Di Huawei P20 Pro abbiamo a lungo parlato nel corso delle ultime settimane. Lo smartphone, che si preannuncia essere il vero top di gamma dell'intera linea, sarà caratterizzato da una configurazione fotografica posteriore con ben tre lenti (tutte basate sull'ottica Leica). I tre sensori saranno da 40 megapixel, 20 megapixel monocromatico ed 8 megapixel (teleobiettivo). L'apertura andrà da f/1.6 ad f/2.4, mentre la lente frontale per i selfie che sarà montata sulla scocca anteriore dovrebbe essere da 24 megapixel.

Al suo interno, invece, troveremo il chipset Kirin 970 sviluppato in-house, con unità di elaborazione neurale con tanto di funzionalità per l'intelligenza artificiale, mentre il display AMOLED avrà una diagonale di 6,1 pollici con risoluzione di 2240x1080 pixel ed aspect ratio di 19:9. Il dispositivo sarà dotato di batteria da 4000 mAh, 6 gigabyte di RAM e 128/256 gigabyte di memoria nativa. Huawei P20 Pro avrebbe anche ricevuto la certificazione IP67, che lo rende impermeabile fino a 3,3 piedi per un massimo di 30 minuti.

Huawei ovviamente svelerà anche il P20 e P20 Pro. L'appuntamento è ovviamente sulle pagine di Everyeye per tutte le news ed approfondimenti.