Se doveste trovare a casa vostra qualcosa di simile scappate, e vi spieghiamo il perché

Sicuramente negli angoli più "oscuri" e inesplorati di casa nostra si può nascondere qualche "visitatore" più o meno desiderato, come ad esempio qualche ragnetto. Vi abbiamo già detto di evitare di uccidere queste povere creature nelle nostre abitazioni, ma oggi vi racconteremo di un altro caso, più estremo.

Non è raro osservare, soprattutto in luoghi abbandonati a sé stessi, una sorta di "peluria" intorno a una determinata costruzione. Bene, quella non è peluria, ma un piccolo esercito di ragni che - alla prima vibrazione - è pronto a sparpagliarsi in decine (se non centinaia) di piccole zampette che si muovono in tutte le direzioni.

Questo strano e inquietante comportamento gregario è quello impiegato dagli Opiliones, un ordine di Aracnidi, ma che non appartengono alla classe degli aracnidi, poiché non sono ragni, nonostante il loro l'aspetto simile (a volte vengono chiamati anche con il curioso nome di "daddy longlegs"), inoltre, non sono velenosi.

Quando sono irritati o disturbate, queste creature pulseranno in quella che si ritiene essere una strategia difensiva per allontanare i predatori. Per Halloween, il servizio dei parchi nazionali di Glacier Bay ha condiviso su Facebook uno sciame Opiliones che avevano scelto come "casa" il loro ufficio amministrativo.

Questo comportamento di aggregazione aiuta queste piccole creaturine a sentirsi al sicuro. Oltre ad apparire abbastanza bizzarri da allontanare i predatori, gli Opiliones emanano anche cattivo odore al naso dei possibili predatori, per questo motivo - unendosi in gruppo - il loro odore li rende ancora più sgradevole. Senza alcun dubbio, qualora dovessimo (sfortunatamente) imbatterci in questo affiatato gruppo, l'odore non sarebbe la prima cosa a preoccuparci.