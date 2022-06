Dovete dire grazie alla NASA per la fotocamera del vostro telefono

Qualche tempo fa vi avevamo parlato delle tecnologie create per lo spazio che sono tornate utili anche per la vita quotidiana sulla Terra. Sono tanti i contributi della NASA ai campi della scienza e dell'ingegneria e, ad esempio, dovete ringraziare l'agenzia spaziale americana per le telecamere dei vostri smartphone. Vediamo il perché.

La prima fotocamera digitale portatile è stata creata nel 1975 da Steven Sasson, un ingegnere della Eastman Kodak, e qui apparentemente la NASA non c'entra nulla. Tuttavia, la creazione di Sasson è stata possibile grazie a un ingegnere dell'agenzia spaziale, Eugene Lally, che ha inventato la tecnologia dietro alla prima fotocamera digitale.

Lally stava lavorando a un modo per determinare le posizioni degli astronauti nello spazio, cercando di risolvere questo problema nel 1961 attraverso l'implementazione di fotosensori a mosaico. L'ingegnere - in poche parole - aveva intenzione di fotografare gli astronauti nello spazio, in modo da aiutarli a determinare la loro posizione.

La tecnologia proposta da Lally nel 1961 è stata ulteriormente sviluppata da Bell Labs nel 1973, che ha portato a sua volta alla creazione di un array di fotorivelatori, una tecnologia determinante nello sviluppo della prima fotocamera digitale mai realizzata. La scoperta è stata ulteriormente utilizzata nell'anno 1999, quando la società Kyocera ha rilasciato il primo telefono con fotocamera al mondo: il VP-210 (che potrete osservare qui sotto).

