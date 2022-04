Quanto dovrebbe essere grande un asteroide per distruggere la vita sulla Terra?

L'ultima volta che un asteroide si è scontrato con il nostro pianeta per i suoi abitanti non è andata molto bene. Certo, nonostante alcuni studi affermano che i dinosauri si stessero già estinguendo, la roccia cosmica diede il colpo di grazia. Tuttavia, vi siete mai chiesti quanto dovrebbe essere grande un asteroide per distruggere la Terra?

Sul nostro mondo gli asteroidi non sono rari. La NASA riferisce che, tra il 1994 e il 2013, 556 diversi asteroidi sono entrati nell'atmosfera di Gaia. Fortunatamente, l'atmosfera riesce a disintegrare questi oggetti cosmici fino a 18 metri di diametro. Perfino le pietre fra i 30 ed i 60 m di diametro non sono così pericolose... anche se, così come ci racconta l'evento di Tunguska, possono fare seri danni all'area circostante.

Un asteroide di quasi un chilometro di diametro sarebbe sufficiente per generare energia pari a 100 miliardi di tonnellate di TNT. Mentre un meteorite di 96 chilometri di diametro sarebbe capace di mettere la parola fine a tutta la vita sulla Terra. Ci rendiamo conto che la questione possa essere preoccupante, visto che il pericolo esiste realmente, ma fortunatamente per noi c'è qualcuno che sta lavorando a una soluzione.

Le migliori menti delle agenzie spaziali di tutto il mondo stanno esplorando vari modi per proteggere il pianeta da tali minacce. La NASA e SpaceX, ad esempio, hanno lanciato la missione Double Asteroid Redirection Test nel dicembre del 2021 per studiare da vicino l'impatto di un veicolo spaziale contro un asteroide, nella speranza di cambiare la sua traiettoria.