Quanto dovrebbe durare il bacio perfetto? Ecco a voi la risposta

Secondo voi quanto dovrebbe durare un bacio affinché possa essere definito davvero speciale, avendo dunque un effetto positivo direttamente sul cervello?

Si tratta di un dibattito affrontato moltissime volte e per il quale, forse, non esiste una vera e propria risposta scientifica. Senza dover arrivare a più di 80 ciak come nel bacio tra George Clooney e Julia Roberts, secondo un articolo pubblicato su Mindbodygreen, un team di ricercatori del Gottman Institute hanno effettuato uno studio a proposito di tale argomento.



I risultati hanno suggerito come siano necessari almeno sei secondi prima che il nostro cervello possa sperimentare un minimo di risposta chimica correlata al contatto fisico derivante da un bacio, traendone quindi beneficio.

Tuttavia, secondo la dott.ssa Reed, esperta di relazioni, la lunghezza di un bacio è un elemento molto importante nello sviluppo di un'intima relazione fra due persone e proprio per questo, dovrebbe avere una durata di almeno dieci secondi.

In tal modo, si potrebbe ottenere un maggior assorbimento di tutte quelle sostanze chimiche favorevoli, dal momento che tale connessione, avrebbe inizio verso i sei secondi e raggiungerebbe il suo apice verso i dieci. Sempre secondo la dottoressa, baciarsi per dieci secondi necessita di una certa consapevolezza, caratteristica fondamentale in una relazione amorosa.

Se volessimo dunque dimostrare tutta la nostra intenzionalità e intima connessione al nostro partner, non ci resta che far tesoro di queste importanti informazioni, magari evitando di baciare in VR, nonostante si stia tentando di migliorarne le "sensazioni".