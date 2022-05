Se questo titolo dovrebbe infastidirti, potresti avere questo profilo psicologico

Ok fermi. Lo sappiamo che abbiamo scritto "dovrebbe" invece di "dovesse", ma lo abbiamo fatto per una buona ragione... ovvero per la scienza! Secondo uno studio, infatti, coloro che notano di più questi errori grammaticali e non transigono sulla forma - che deve essere giustamente perfetta - sono più introversi.

Lo studio, condotto dai linguisti dell'Università del Michigan e pubblicato sulla rivista PLOS One, ha rilevato che gli introversi avevano maggiori probabilità di essere infastiditi da errori di battitura ed errori grammaticali rispetto agli estroversi.

Come hanno fatto gli scienziati ad arrivare a questa conclusione? A 80 persone sono state mostrate delle mail per un annuncio in cerca di un coinquilino. Alcune di queste mail erano scritte perfettamente, mentre altre piene di errori grammaticali. Alla fine, ai soggetti dello studio è stato chiesto di descrivere la prima impressione sul possibile (futuro) coinquilino.

Successivamente le persone che hanno partecipato all'esperimento hanno compilato dei questionari sulla propria personalità. Il risultato non si è fatto attendere: gli individui introversi erano più propensi degli estroversi a valutare il "livello grammaticale" del loro inquilino.

Come mai gli introversi sono più infastiditi dagli errori? Gli esperti non ne sono sicuri, ma ipotizzano che sia a causa della loro "sensibilità" alla variabilità.



Quindi raccontateci, quanti di voi hanno avuto un grande senso di disagio nel vedere questo titolo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!