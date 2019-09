Questo dovrebbe essere il nuovo smartwatch Huawei Watch GT 2

Dopo il successo di Watch GT Active, Huawei sembra essere pronta a lanciare un successore del tanto acclamato smartwatch. Infatti, stando a quanto riportato da diverse fonti internazionali, la società cinese potrebbe annunciare ufficialmente questo prodotto nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, i rumor e i leak non mancano.

In particolare, si parla dell'adozione del classico sistema operativo proprietario di Huawei e delle maggiori funzionalità a cui la serie di smartwatch GT ci ha abituato. Le novità dovrebbero quindi essere tutte a livello hardware: cornici del display ridotte e una batteria aumentata a 445 mAh per ottimizzare l'autonomia. Non dovrebbero mancare anche un microfono e uno speaker integrati per effettuare le chiamate direttamente da Huawei Watch GT 2. Chiaramente, ci sono pochi dubbi in merito alla presenza del GPS e del sensore per la rilevazione del battito cardiaco, che ormai sono diventate delle caratteristiche essenziali per uno smartwatch.

Huawei Watch GT 2 dovrebbe arrivare in più varianti, proprio come accaduto con la precedente generazione. Vi ricordiamo inoltre che questi smartwatch solitamente sono compatibili sia con iOS che con Android tramite la classica applicazione Huawei Health. Non ci resta che attendere conferme ufficiali da parte dell'azienda cinese. Nel frattempo, in calce all'articolo potete vedere i presunti render di Huawei Watch GT 2 diffusi da WinFuture.