Questi dovrebbero essere i wallpaper di Samsung Galaxy S20: ecco il link per il download

Dopo il gigantesco leak relativo alle foto di Galaxy S20, torniamo a parlare della gamma di smartphone di Samsung di prossimo arrivo per via della comparsa online dei presunti wallpaper ufficiali.

Infatti, stando anche a quanto riportato MSPowerUser, sono trapelati gli sfondi che sarebbero stati realizzati dall'azienda sudcoreana proprio per la succitata serie di dispositivi mobili. In particolare, il leak proviene da XDA Developers, che ha anche reso disponibili i wallpaper al download tramite questo link.

Gli sfondi, che potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, sono disponibili nelle tonalità rosa, blu, nero e bianco. Il pacchetto che si può scaricare include 8 immagini con risoluzione 3200 x 3200 pixel e 2 video. I wallpaper sono particolarmente belli da vedere e sembrano essere in linea con lo stile a cui Samsung ci ha abituato in passato.

Vi ricordiamo che la gamma di smartphone Samsung Galaxy S20 / Galaxy S11 dovrebbe essere annunciata, insieme al pieghevole Galaxy Fold 2 (o Galaxy Z Flip, come emerso nelle ultime ore), durante l'evento Unpacked dell'11 febbraio 2020. Tra le novità di cui si vocifera da tempo, troviamo la possibile presenza di uno schermo con refresh rate di 120 Hz. Manca ormai meno di un mese alla succitata data e l'hype degli appassionati di smartphone è a mille.