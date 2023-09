Dovremmo fidarci dei nostri ricordi d'infanzia? La risposta potrebbe sorprendervi

Ah, la dolce nostalgia dei ricordi d'infanzia, quei momenti indimenticabili come il primo giro in bicicletta o il primo tuffo in mare che sembrano far parte del tessuto stesso della nostra identità. Quanto sono affidabili questi ricordi? Secondo Carole Peterson, psicologa infantile, questi possono essere distorti.

"La memoria è malleabile a tutte le età; siamo tutti suscettibili a suggerimenti", ha dichiarato Peterson. Eppure, uno studio del 2020 ha rivelato che quando le persone riescono a richiamare un evento, sono accurate dal 93% al 95% delle volte, indipendentemente dal tempo trascorso (ecco come il cervello li organizza).

La ricerca della scienziata ha anche scoperto un legame forte tra emozione e accuratezza del ricordo. Se un evento è particolarmente traumatico o doloroso, è più probabile che il ricordo sia preciso. Questo è confermato da uno studio del 2015 che ha seguito dei ragazzi per un decennio dopo un incidente grave abbastanza da richiedere un trattamento ospedaliero.

Gli adolescenti erano sorprendentemente precisi nel ricordare i dettagli di questi eventi molto precoci e carichi di emozioni. Ma attenzione, perché i falsi ricordi possono formarsi, soprattutto nei bambini, a causa di aspettative sociali elevate o suggerimenti esterni. Questi falsi ricordi possono essere estremamente realistici e dettagliati, rendendo difficile distinguerli dai ricordi reali.

In definitiva, è molto difficile determinare la "vera" accuratezza di un ricordo, specialmente se proviene dalla prima infanzia, a meno che l'evento non sia stato registrato ed esistano prove video. A proposito, ma perché anche la musica ci fa ricordare gli eventi?