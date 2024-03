Dovremmo tutti mangiare carne di pitone e un'assurda ricerca ci spiega il motivo

Il mondo è alla costante ricerca di soluzioni sostenibili per il nostro pianeta e per la nostra alimentazione, così un gruppo di ricercatori internazionali lancia un'idea tanto audace quanto insolita: e se cominciassimo a mangiare carne di pitone?

Questa proposta, che potrebbe sembrare a prima vista assurda, quasi come bere latte di scarafaggio, nasce da uno studio approfondito sulla fattibilità dell'allevamento di pitoni su scala commerciale e sull'impatto ambientale di tale pratica rispetto all'allevamento del bestiame convenzionale.

I risultati dello studio sono alquanto promettenti.

I pitoni, si è scoperto, crescono rapidamente anche in periodi di digiuno, offrendo una resa di carne notevole rispetto al cibo che consumano, che include polli e roditori, ma potrebbe anche comprendere proteine di scarto di altre industrie della carne. Questa caratteristica rende la carne di pitone un potenziale pilastro per la sicurezza alimentare, specialmente in ambienti volatili, grazie alla capacità di questi serpenti di regolare i processi metabolici e mantenere la condizione corporea anche in tempi di scarsità.

Lo studio ha esaminato due specie di pitone, allevate in fattorie in Thailandia e Vietnam, scoprendo che il rapporto tra il cibo consumato e la carne prodotta è significativamente più efficiente rispetto a molte carni convenzionali. Tale efficienza, unita alla capacità dei pitoni di digiunare per mesi senza significative perdite di massa corporea, li rende candidati ideali per un allevamento sostenibile in contesti dove cibo e acqua scarseggiano.

Tuttavia, la strada verso la commercializzazione della carne di questo serpente è ancora lunga, con sfide da superare riguardo l'allevamento su larga scala e l'accettazione culturale. Inoltre, resta una questione aperta: quale gusto ha realmente la carne di pitone? Nonostante le potenziali reticenze, gli autori dello studio riconoscono che la sua carne potrebbe rappresentare una fonte alimentare affidabile ed ecologica, aprendo nuovi orizzonti nel dibattito sulla sicurezza alimentare globale e sulla sostenibilità ambientale.

Quindi: preferireste non mangiare più carne entro il 2035 o provare nuovi gusti?

