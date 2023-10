Dovremmo tornare a mangiare alghe? I nostri antenati lo facevano

Le alghe sono una fonte di proteine ​​corretta e sostenibile, tuttavia rappresentano un alimento base solo in alcuni paesi asiatici, come il Giappone. Una nuova ricerca archeologica ha però dimostrato come fossero una parte importante della dieta europea fino al tardo Medioevo. Dovremmo quindi reinserirle nei nostri attuali "menu"?

Nel nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, gli esperti hanno sottolineato come, attualmente, gli europei mangino raramente le alghe, un alimento base a lungo evitato dalle diete tradizionali occidentali, se non con rarissime eccezioni (come per il "laverbread", un piatto tradizione del Galles).

D'altronde, si è sempre ritenuto che, dopo la diffusione dell’agricoltura, gli europei avessero utilizzato le alghe soprattutto come combustibile, fertilizzante o come foraggio per il bestiame, mangiandolo solo in condizioni straordinarie, per scongiurare la fame durante le carestie ad esempio.

Un team di ricercatori del Regno Unito, guidati dalla Dott.ssa Karen Hardy, archeologa dell'Università scozzese di Glasgow, ha invece ha scoperto che gli europei hanno utilizzato le alghe come alimento per millenni, suggerendo inoltre come questo cibo nutriente debba essere riconsiderato anche nelle diete attuali.

Per effettuare lo studio gli esperti hanno analizzato la placca dentale estratta dai resti di 74 persone vissute migliaia di anni fa, in 28 siti diversi rinvenuti dalla Scozia alla Spagna. Usando poi una tecnica di spettrometria di massa per identificare i composti organici, hanno trovato prove di masticazione di diverse piante acquatiche.

L'autrice principale dello studio, la Dott.ssa Hardy, ha spiegato come grazie a queste nuove informazione possiamo supporre che le piante acquatiche siano state mangiate, molto probabilmente, in un arco di tempo decisamente più ampio di quello che sapevamo in precedenza.

Gli autori della ricerca hanno tenuto anche a precisare come le alghe abbiano il potenziale per essere un’opzione alimentare di provenienza locale ed a basse emissioni, che non richieda la coltivazione di massa dei pasti normalmente presenti nelle diete europee.

"Le alghe sono un alimento decisamente sano, sono nutrienti e disponibili, oltre che rinnovabili. In passato i popoli europei ne hanno mangiato in grande quantità, perché non riprendere anche oggi?", ha concluso la Hardy.

Voi cosa ne pensate? Sareste disposti ad introdurre nelle vostre diete quotidiane una parte composta da alghe o derivati?

Rimanendo in tema, ecco un nostro interessante approfondimento sul cibo del futuro, non solo caratterizzato da nuovi sapori ma anche da una maggiore sostenibilità ambientale. Come ad esempio il filetto di salmone vegetale, dall'aspetto e dal sapore come quello vero (dicono).