Quanto dovresti essere lontano per sopravvivere a uno scontro con un asteroide?

Di asteroidi potenzialmente pericolosi il nostro Sistema Solare ne è pieno. Attualmente le agenzie controllano i meandri del nostro spazio per monitorare la situazione e missioni come DART ci offrono una speranza. Tuttavia, qualora dovesse schiantarsi un asteroide, quanto dovresti essere lontano per sopravvivere?

Ovviamente dipende molto dalle dimensioni, dalla velocità, dalla densità e dall'angolo di scontro con il nostro pianeta. Però, grazie ad alcune testimonianze storiche raccolte durante il corso degli anni, possiamo avere alcuni esempi della pericolosità di queste pietre cosmiche che impattano sulla superfice del nostro mondo.

L'evento di Tungusta, ad esempio, venne causato da un asteroide di dimensioni fino a 60 metri che si ruppe in alto nell'atmosfera, rilasciando un'enorme quantità di energia sul fiume Podkamennaya Tunguska in Siberia. L'oggetto rase al suolo 80 milioni di alberi e forse fino a tre persone persero la vita (l'impatto rilasciò una quantità di energia pari a 30 megatoni di tritolo).

L'area sicura per un evento del genere - e per "sicura" intendiamo una zona dove non si rischia la morte - è circa a 30 chilometri dal punto dell'impatto. Un altro avvenimento simile fu l'evento di Chelyabinsk del 15 febbraio 2013, che rilasciò da 75 a 60 volte meno energia rispetto a Tungusta, dove un asteroide largo 18 metri, dopo essere esploso nell'atmosfera, distrusse numerose finestre sopra l'area dell'evento.

Vennero danneggiati un gran numero di edifici, ci furono 1.491 feriti lievi a causa della rottura dei vetri, mentre la luce dell'impatto fu visibile fino a 100 chilometri dall'epicentro. In questo caso, però, anche 10 chilometri di distanza sarebbero stati abbastanza per stare al sicuro... sperando che questa informazione non vi debba mai servire.