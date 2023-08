Forse dovresti smettere di usare il cellulare mentre sei a letto, ecco il perché

Quanto è bello, dopo un'intensa giornata di lavoro, mettersi a letto e rilassarsi guardando film, video o leggere notizie dal nostro cellulare? Tanto, anzi, tantissimo. Tuttavia, il dispositivo che stringi in mano mentre stai per assopirti potrebbe essere un covo di germi, batteri e virus.

Uno studio condotto recentemente e pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha riportato il risultato di 26 tamponi, fatti sui cellulari di alcuni operatori sanitari ospedalieri. In totale, sono stati trovati ben 1.307 ceppi batterici, funghi patogeni, virus e batteriofagi.

Già nel 2011, gli scienziati della London School of Hygiene & Tropical medicine, hanno scoperto che il 16% dei cellulari ospitano un numero significativo di E. coli, un insetto che, solitamente, viene ritrovato nelle feci.

Probabilmente, hai appena rivolto uno sguardo colmo di disgusto al tuo cellulare e ci dispiace dirti che l'E. Coli non è l'unico ospite indesiderato che spazia tranquillamente sul display. Altri batteri abitano quest'ultimo indisturbati, senza che te ne rendi conto.

La domanda sorge spontanea; ma perché questi dannati cellulari sono così sporchi? Ebbene, ti renderai conto che la risposta è più semplice di quanto pensi. Molte persone hanno l'abitudine di portare con sé il cellulare mentre sono in bagno. Ecco, questo dovrebbe bastare per farti capire come sia possibile che i batteri delle feci siano finiti sulla superficie del cellulare.

Inoltre, quando si usa lo smartphone fuori porta, i germi che si attaccano alle nostre mani quando tocchiamo le panchine o i sedili degli autobus, vengono trasportati direttamente sullo schermo e poi... sul letto.

Per evitare che questo accada, sarebbe bene pulire il cellulare spesso. Potrebbe essere noioso ma è importante farlo prima di portarlo a letto con noi. Un panno morbido, imbevuto di alcol isopropilico al 70% potrebbe uccidere tutti quei germi cattivi. Ricorda, però, che non esisterà mai una superficie priva di germi. Dopo tutto, non tutti sono così malvagi.

A proposito, attenzione al tuo letto! Questo potrebbe altrettanto essere un covo di germi.