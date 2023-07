Un downburst colpisce Cadore e Trentino, ecco cos'è e in cosa consiste

Il Cadore, una regione montuosa del Veneto, ha recentemente affrontato un fenomeno meteorologico estremo che ha riportato alla mente la disastrosa tempesta Vaia. Un improvviso downburst, ovvero fortissime raffiche di vento discendenti, ha scoperchiato tetti, abbattuto alberi e causato danni significativi.

Questo evento (verificatosi anche qualche anno fa nel Nord Italia) ha scatenato la paura tra la popolazione, che ha visto centinaia di alberi cadere come birilli, in particolare a Campolongo di Cadore. Oltre 80 richieste di intervento sono state inviate ai vigili del fuoco, che sono già al lavoro su 30 interventi con le squadre del comando di Belluno, i volontari e il personale regionale proveniente da Verona e Treviso.

Non solo: una violenta grandinata si è abbattuta nelle stesse aree, causando ulteriori danni e disagi. Alcune aree boschive colpite dal vento sono state quasi completamente abbattute, evocando immagini che ricordano, con le dovute proporzioni, quanto accaduto con la tempesta Vaia (tra ottobre e novembre 2018) che ha provocato danni da inondazioni e numerose altre magagne.

Oltre al Cadore, anche il Trentino ha subito danni significativi a causa del maltempo, come schianti di alberi diffusi a causa del vento in Val di Fassa e in alta Val di Fiemme. Le zone particolarmente problematiche sono state Canazei e Moena, con danni diffusi da caduta di piante, ma pare (fortunatamente) solo nei boschi.

Nonostante la paura e i danni, la risposta rapida e organizzata delle squadre di soccorso ha permesso di gestire la situazione di questi eventi climatici estremi che diventano sempre più comuni.