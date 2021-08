Download in crescita per il Green Pass: solo ieri ne sono stati scaricati 6,7 milioni

Download in crescita per il Green Pass, nel giorno in cui è entrato in vigore il nuovo dpcm che ha stabilito le attività in cui sarà è munirsi del QR Code per accedere ai vari servizi. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, tramite il proprio account ufficiale Facebook ha snocciolato qualche numero sulla giornata di ieri 6 Agosto 2021.

Il titolare del Ministero ha infatti annunciato che "solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass. È il segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani. Con Green Pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un'estate più sicura".

Si tratta di numeri elevati, che dimostrano come l'adozione della Certificazione Verde da parte degli italiani sia in continua crescita.

Dal prossimo 1 Settembre il Green Pass sarà obbligatorio anche in scuole e sui trasporti, come indicato nell'ultimo dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi ed in vigore dal prossimo mese. Allo studio, secondo quanto riportato, ci sarebbero anche altri provvedimenti che mirano ad incrementare ulteriormente l'utilizzo della Certificazione Verde allo scopo di scongiurare eventuali nuove chiusure che danneggerebbero le attività economiche.

Nel frattempo, su Telegram sono spuntate le prime mappe che mostrano le attività che non richiedono il Green Pass.