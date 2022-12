Dozzine di iPhone inviano notifiche Crash Detection: ma gli utenti stavano sciando

Vi ricordate della funzionalità Crash Detection di iPhone 14? Ebbene, nel periodo natalizio chiaramente un buon numero di persone si sono recate in montagna, mettendo a quanto pare particolarmente "alla prova" il sistema di rivelamento degli incidenti stradali. Come ben potete immaginare, di mezzo ci sono gli scii.

Infatti, come riportato da GSMArena, dozzine di iPhone (anche se potrebbe essere coinvolta anche la gamma di smartwatch Apple Watch Series 8) hanno di recente inviato notifiche di Crash Detection mentre gli utenti stavano sciando. Ricordiamo che si fa riferimento a chiamate automatiche ai servizi di emergenza.

A tal proposito, il Colorado Sun riporta che una località sciistica degli Stati Uniti d'America ha ricevuto ben 71 notifiche legate al Crash Detection. Il Summit County 911 Center ha fatto sapere che nessuna delle chiamate automatiche ricevute era un'emergenza, dato che si faceva semplicemente riferimento a situazioni in cui gli sciatori si erano fermati bruscamente. Non c'era dunque in alcun caso il bisogno di cure.

Il dibattito si è quindi ora concentrato sul fatto che una situazione di questo tipo può potenzialmente "deviare" gli aiuti da quelle che invece rappresentano emergenze reali, considerando anche che gli sciatori coinvolti nella questione del Crash Detection potrebbero non rispondere alle chiamate dei soccorsi per via del fatto che gli smartphone si trovano magari in tasche interne.

Lo sceriffo della Grand County Brett Schroetlin ha in ogni caso affermato che Apple sarebbe al corrente della situazione e si starebbe dunque lavorando a una soluzione. Va detto che non è la prima volta che il Crash Detection "fallisce". Infatti, in precedenza una questione simile che non è passata di certo inosservata è relativa alle notifiche dei dispositivi Apple relativi alle montagne russe. Insomma, sembra che il sistema, che ricordiamo è legato agli incidenti stradali, possa risultare un po' "intricato" in determinati contesti.