La DP2 di Android 14 suggerisce l'arrivo di Google Pixel Fold

A un mese di distanza dal rilascio di Android 14 DP1, Google prosegue con lo sviluppo annunciando il rilascio della seconda Developer Preview del prossimo aggiornamento Android.

Le novità principali sulle quali si basa questa versione sono gli ulteriori miglioramenti apportati alla privacy, sicurezza, prestazioni, produttività e personalizzazione degli utenti, così riprendendo ciò che di buono è stato fatto con la prima Developer Preview però avendo una maggiore accortezza al perfezionamento dell'esperienza utente sugli schermi dei tablet e dei pieghevoli.

L'occhio di riguardo per questa categoria ci fa capire come l'azienda californiana stia cercando di prepararsi al meglio all'arrivo sul mercato del suo primo dispositivo di tale genere: il suo Google Pixel Fold è stato avvistato su di una metropolitana a New York, quindi non sembra del tutto casuale che i lavori si stiano concentrando anche sull'ottimizzazione del robottino verde.

Oltre al focus sul form factor dello schermo dei dispositivi, questa Developer Preview mostra un perfezionamento della gestione di memoria in background, una riduzione delle notifiche di sistema non eliminabili, e un'evoluzione dell'esperienza utente nello store delle applicazioni grazie a un maggior margine di personalizzazione.

La prima versione Beta di Android 14 è prevista per il mese di aprile, alla quale ne seguiranno altre tre nei mesi successivi, secondo il programma di Google.