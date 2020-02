Dr Disrespect contro i video degli influencer su TikTok: 'patetici'

Dr Disrespect, uno degli streamer di Twitch più popolari, nel corso di un live andato in onda ieri si è scagliato contro i video publicati dagli influencer su TikTok, di cui non è evidentemente un grande fan dal momento che anche in passato aveva attaccato il social cinese che impazza soprattutto tra i più giovani.

Secondo Dr Disrespect, TikTok segnerà la fine di alcuni brand, in quanto si rivolge ad "un pubblico semplice. Non ha nulla a che fare con i contenuti di qualità. I video sono terribili, ad essere sinceri. Mi fanno digrignare i denti!".

Doc ha anche avanzato una teoria sulla popolarità dell'app tra gli influencer: "fa numeri e dati che possono essere valutati da aziende che vogliono sponsorizzare i propri prodotti. Sono sempre stato contrario alla pubblicazione di contenuti solo per il gusto di farlo. Ci sono agenzie che incoraggiano gli influencer a fare cose di questo tipo. Non sanno che in alcuni casi l'impatto potrebbe essere negativo sui marchi".

Lo streamer non ha risparmiato un attacco diretto agli influencer, definiti "patetici" per aver dato forza a questo trend. E' però innegabile che sono tante le personalità di internet e VIP che di recente hanno deciso di iscriversi a TikTok.

Nel 2019 l'app ha superato quota 700 milioni di download, ed in Italia vengono caricati 236 video al minuti su TikTok.