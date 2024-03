'Dracula morto e contento' a Venezia: ecco il volto della prima vampira donna

Esistono davvero i vampiri? È una domanda che ci siamo fatti tutti alla vista di film, cartoni animati o serie TV che descrivono queste leggendarie figure. E sa la risposta fosse "Sì"? Sappiamo come come i nostri antenati italiani si proteggevano da tali figure, ma mai fino ad ora abbiamo avuto prove concrete sulla loro esistenza.

Questo, almeno fino ad ora visto che un ritrovamento archeologico ha risvegliato storie di vampirismo nell'Italia del XVI secolo: il corpo di una donna, sepolto con un mattone nella bocca, è stato scoperto, sollevando il velo su antiche paure e leggende. La storia inizia nel 2006, durante gli scavi in una fossa comune sull'isola di Lazzaretto Nuovo, destinata alla quarantena dei malati di peste nella laguna di Venezia.

Il dettaglio macabro del mattone ficcato in bocca (qui la foto) ha subito attirato l'attenzione degli studiosi, suggerendo l'esistenza di antiche credenze legate ai vampiri.

Il concetto di vampirismo si rafforzò tra la gente comune anche a causa delle condizioni in cui i corpi venivano ritrovati durante la riapertura delle fosse comuni. Eventi come gonfiore e fuoriuscita di fluidi da bocca e naso potevano facilmente essere interpretati come segni di un'attività post-mortem legata alla sete di sangue. Ciò ha portato alla convinzione che inserire un oggetto solido nella bocca del defunto potesse bloccare tale pratica.

L'ipotesi era dunque che tale pratica avrebbe impedito alla donna di mordere e infettare altre vittime della peste. Tuttavia, questo racconto si complica ulteriormente poiché ricerche più recenti suggeriscono che il posizionamento del mattone potrebbe essere stato accidentale, mettendo in discussione le interpretazioni iniziali. A questo si aggiunge la ricostruzione 3D del volto della donna grazie al lavoro dell'esperto forense Cícero Moraes, che in ogni caso non aiuta a ricostruire la modalità di inserimento del mattone.

A proposito, ma sapete come venivano sepolti i vampiri nel medioevo?

