I draghi esistono anche in Italia e sono quasi come ce li siamo sempre immaginati

L'esistenza di draghi è stata attesta in Cina. Certo, non parliamo di quelli con le ali e che sputano fuoco, ma si avvicinano comunque a questa figura fantastica. E se vi dicessimo che anche in Italia, al confine con la Slovenia, è stato trovato un esemplare fisicamente riconducibile a questo mitologica creatura? Si chiama Olm.

Gli olm non sono animali sconosciuti, anzi. Da anni gli studiosi cercano di capire il loro modo di vivere e interagire con il mondo esterno. Si tratta di lontani parenti degli axolotl, quelle buffe salamandre con capacità rigenerative affascinanti. Ormai questo animale simpatico e pallido lo conosciamo bene, ma l'olm è endemico di una zona tra la Slovenia e l'Italia. Il suo comportamento, inoltre, è diverso da quello del suo parente ben più noto.

Questo anfibio, dotato di una testa simile a quella dei draghi delle leggende, vive da milioni di anni nell'oscurità delle caverne del nord Italia, adattandosi a una vita priva di luce. La sua esistenza, un tempo avvolta nel mistero, è stata illuminata da uno studio pubblicato sulla rivista Ecology da Raoul Manenti, professore di zoologia all'Università di Milano.

Contrariamente a quanto si pensava, l'olm non rimane confinato nella sua casa sotterranea ma intraprende vere e proprie escursioni in superficie. Utilizzando sorgenti d'acqua (qui una foto) naturale che affiorano da centinaia di metri di profondità, questa salamandra senza occhi si sposta tra il mondo sotterraneo e quello soleggiato. La scoperta ha lasciato i ricercatori a bocca aperta: nonostante la cecità e il corpo estremamente bianco, che lo renderebbe facile preda in superficie, sembra navigare con sicurezza.



Inoltre, la creatura che un tempo si credeva fosse un draghetto, sembrano cacciare in superficie, come dimostrato dall'analisi del contenuto stomacale di alcuni esemplari.

Insomma, i draghi non sono soltanto creature presenti in Giappone ma li abbiamo anche in Italia.

Su OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear è uno dei più venduti di oggi.