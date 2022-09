I draghi di Game of Thrones potrebbero davvero volare? Risponde un ingegnere aeronautico

HBO ha sancito il ritorno di Westeros in TV, raccontando le gesta e gli intrighi politici della famiglia che ha plasmato questo continente. Con l'avvento del terzo episodio, i fan già stanno attendendo House of the Dragon episodio 4 con ansia. Il mondo fantasy medievale è quindi tornato con omicidi, guerre e soprattutto i draghi.

Abbiamo conosciuto Drogon, Viserion e Rhaegal in Game of Thrones, adesso ci sono altre creature con altri nomi, capaci di librarsi sulle città e di sputare fuoco, distruggendo tutto. Ma i draghi di Game of Thrones potrebbero davvero volare nella realtà? Limitandoci a questo aspetto, sembra proprio di sì anche se sotto certe condizioni, secondo lo studio di un ingegnere aeronautico.

Si parte naturalmente calcolando il peso dei draghi basandosi su Daenerys, colei che ha guidato Drogon e gli altri. Facendo alcune assunzioni, si può stimare che la massa di un drago adulto pienamente sviluppato corrisponda a circa 2600 chilogrammi. Pensiamo anche che il pianeta sia simile alla Terra e che quindi abbia la stessa gravità, con il peso del drago che passerebbe a 26000 Newton a un'accelerazione gravitazionale di 10 metri al secondo quadrato.

Si passa poi a studiare l'ampiezza alare del drago, che si può supporre essere pari a due rettangoli di 64 metri quadrati, e la velocità più lenta possibile per tenerlo in volo, pari a circa 4,3 metri al secondo se un drago segue la stessa meccanica di aerei e uccelli. Con questi dati, si otterrebbe un coefficiente di volo pari a 36, tenendo però in conto una densità atmosferica simile alla nostra. Questo coefficiente però è irrealistico.

Tuttavia, il pianeta di Westeros potrebbe avere però una densità atmosferica più elevata, considerato il modo in cui si comportano certi oggetti, magari con più ossigeno della nostra. Se la densità fosse pari a 12 chilogrammi su metro cubo, ovvero una densità che si trova a circa 100 metri sott'acqua, allora i draghi di Game of Thrones potrebbero volare. Una variazione non da poco ma neanche eccessiva: se un drago proveniente dall'universo di George R. R. Martin fosse cresciuto sulla Terra, sicuramente si sarebbe adattato alle condizioni atmosferiche nostrane e avrebbe quindi potuto librarsi nei cieli. Speriamo senza sputare fuoco.