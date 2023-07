Dragon's Dogma: Dark Arisen sbarca su GeForce NOW: le novità di luglio 2023

Mentre il DLSS accoglie Desordre e diversi altri titoli, in questa calda estate del 2023 è arrivato il secondo GFN Thursday di luglio: siete pronti a scoprire tutte le novità in arrivo sulla piattaforma di cloud gaming del team verde?

Come avrete intuito, una delle novità più interessanti in procinto di sbarcare sulla piattaforma cloud GeForce NOW è proprio l'intramontabile titolo Capcom.

Dragon's Dogma: Dark Arisen festeggia nel migliore dei modi il suo undicesimo anniversario, sbarcando su PC, smartphone, tablet e Smart TV compatibili via browser o tramite app con il servizio di NVIDIA per farci rivivere il mondo di Gransys anche senza la necessità di avere hardware dedicato, fino a 4K/120Hz sulle piattaforme che lo supportano e sfruttando le performance dell'abbonamento Ultimate, che mette a disposizione le prestazioni dei nuovi SuperPod con RTX 4080 a seconda della disponibilità.

Inoltre, questa settimana arriverà anche Jagged Alliance 3, con lancio fissato per il 14 luglio 2023 e con pieno supporto alle tecnologie esclusive di NVIDIA tra cui il DLSS 2.

Nel frattempo, ricordiamo che anche l'espansione della nuova tecnologia di Feature Generation delle RTX Serie 40 sta procedendo a macchia d'olio e persino Ratchet & Clank: Rift Apart riceverà il DLSS3 al lancio, con NVIDIA Reflex e, naturalmente, il Ray Tracing.