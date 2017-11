Dragoncard: la carta di debito VISA che paga tramite criptovalute

Lecome Bitcoin stanno aumentando di popolarità grazie ai numerosi vantaggi rispetto alle valute tradizionali, ma sono ancora poco diffuse soprattutto per un motivo:

Per farvi capire meglio, le persone possono spendere euro usando una miriade di diverse carte di debito, credito e buoni regalo, mentre le criptovalute non hanno avuto finora questa possibilità. Secondo la startup London Block Exchange, questo è il più grande problema di Bitcoin & Co. ed è anche il motivo per cui la società in questione ha intenzione di lanciare una carta di debito pensata proprio con queste intenzioni: la Dragoncard.

Essa sarà una carta di debito VISA prepagata che consentirà ai propri utenti di convertire Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin e Monero in sterline direttamente al momento dell'acquisto. In parole povere, quando si effettua un pagamento, London Block Exchange provvederà innanzitutto a pagare in sterline il commerciante e solamente poi riprendersi il valore dell'acquisto dal portafoglio di criptovalute del cliente. Ovviamente prima del tutto verrà effettuata una verifica per accertarsi che l'utente disponga del denaro richiesto.

Ma come guadagnano quelli di London Block Exchange? E' presto detto: inizialmente la carta costerà 20 sterline e successivamente si tratterà il 0,5% dell'importo di ogni acquisto. Oltre a questo, la carta sarà emessa dal provider Wavecrest, che addebiterà una piccola tassa ad ogni prelievo tramite ATM.

"Pur essendo la capitale finanziaria del mondo, Londra è un luogo difficile per gli investitori che entrano e commerciano nel mercato delle criptovalute", ha affermato il fondatore e amministratore delegato di LBX Benjamin Dives. "Lo porteremo nel mainstream eliminando le barriere all'accesso e aiutando le persone a capire e avere fiducia in quello che crediamo sia il futuro del denaro".

"Stiamo offrendo un'esperienza matura e robusta per coloro che desiderano comprendere e investire in modo sicuro e facile nelle valute digitali", ha dichiarato il presidente esecutivo di LBX Adam Bryant. "Siamo certi che trasformeremo questo mercato nel Regno Unito e diventeremo la principale società di criptovaluta e blockchain per investitori istituzionali e consumatori".