Dramma per la community di YouTube: morto suicida lo youtuber Steve Cash

Tragedia per la community internazionale di YouTube. Si è infatti suicidato Steve Cash, gestore del canale "Taling Kitty Cat" da 2,45 milioni di iscritti che è diventato famoso per i video in cui si vedono i gatti parlare come se fossero esseri umani, immaginando delle conversazioni "reali".

Cash aveva 40 anni e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco nella sua residenza di Idaho. Ad annunciare la tragica notizia la moglie Celia DeCosta, che in un post pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook ha dichiarato sconsolata che "ho perso la mia spalla, il mio amante, il mio mentore, il mio assoluto tutto"

Tra i suoi video più famosi c'è "Bad! Bad! Bad!", che ha raggiunto quota 17 milioni di visualizzazioni. Coloro che hanno avuto modo di seguirlo sui social, ricordano come Cash non abbia mai nascosto i suoi problemi di salute mentale: solo lo scorso anno aveva svelato ai propri follower che gli era stato diagnosticato il disordine bioplare. Tale condizione negli ultimi mesi si era aggravata ed infatti l'ultimo video pubblicato risale a Dicembre 2019.

I più informati riferiscono che l'uomo era entrato in depressione, che probabilmente l'ha portato all'insano gesto degli scorsi giorni. La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy in questo difficile momento.