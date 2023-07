Dramma in Grecia: gli incendi stanno creando più di 1 megatonnellata di carbonio

Sono giornate realmente drammatiche quelle che si stanno vivendo nella vicina Grecia. Gli incendi più devastanti che il Paese abbia mai affrontato negli ultimi 20 anni stanno causando danni ambientali immani. Vediamo la situazione attuale.

Poche ore fa vi avevamo dato la notizia dell’evacuazione più grande di sempre avvenuta in Grecia. Ora, secondoi nuovi dati provenienti direttamente dal servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS), le emissioni di carbonio sarebbero a livelli realmente preoccupanti.

Dagli incendi che orami proseguono da diversi giorni, è stata rilasciata una quantità immensa di carbonio. Parliamo infatti di oltre 1 megatonnellata di gas dispersa nell’atmosfera, corrispondente a circa 1.000.000.000 di chilogrammi…

Il problema è purtroppo duplice, con conseguenze letteralmente devastanti per il mondo intero. Mentre da una parte infatti, secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS) già nella giornata del 22 luglio scorso erano andati distrutti più di 35.000 ettari di vegetazione, dall’altra proprio il carbonio rappresenta l'elemento principale associato all'effetto serra, che conduce irrimediabilmente al riscaldamento globale.

Così facendo si crea un circolo vizioso in cui a causa del surriscaldamento globale si verificano tali incendi, che non fanno altro che peggiorare la situazione globale. Ma non solo la Grecia è colpita da tali fenomeni.

Vengono infatti riportate situazioni di estremo pericolo anche in diverse aree di Spagna, Francia, Turchia e Nord Africa, senza dimenticare l’Italia, dove troviamo ad esempio la Calabria che sta bruciando letteralmente.

Inoltre, per quel che concerne il Nord Africa i dati mostrano un'impennata degli incendi nella giornata del 24 luglio, con le aree più colpite che risultano essere in Algeria e in Tunisia, dove si sono registrati i livelli più alti mai raggiunti nel mese di luglio.