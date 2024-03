Drammatico destino per una balenottera, ma la tragedia è peggiore per il figlio

Nella tranquilla località della penisola di Māhia, in Nuova Zelanda, si è svolto un dramma marino che ha visto come protagonisti una balenottera pigmea, un gigantesco squalo bianco, e un essere umano che ha tentato, con coraggio ma invano, di salvare il mammifero marino. Purtroppo però la vicenda non si è conclusa come sperato.

Quando madre e piccolo della specie di balenottera pigmea (tra le più grandi al mondo) si sono trovati spiaggiati sulla riva, hanno attirato l'attenzione e la preoccupazione dei locali e dei volontari per il salvataggio della fauna marina. Nonostante le avvertenze precedentemente diffuse sul crescente numero di squali nelle vicinanze, un'intrepido eroe ha deciso di intervenire, sperando di riportare almeno uno dei due mammiferi in mare aperto.

Tuttavia, la natura ha preso una svolta tragica quando uno squalo bianco della lunghezza di oltre 16 piedi (circa 5 metri), ha improvvisamente attaccato la balenottera adulta, staccandole la testa con un singolo morso. Questo gesto di predazione, di una ferocia e precisione sbalorditive, ha lasciato i testimoni in uno stato di shock.

Il mare, tingendosi di rosso, ha presto rivelato la crudele efficienza della natura predatrice: lo squalo è ritornato poco dopo per consumare il resto della balenottera, lasciando dietro di sé solo l'eco di una vita marina brutalmente interrotta. Ma non c'è fine al peggio: il piccolo è stato sottoposto a eutanasia, un destino triste ma necessario per consentire agli scienziati di studiare più approfonditamente le possibili cause di tali spiaggiamenti e, si spera, prevenirli in futuro. Oltre a ciò, era stato valutato che il piccolo non avrebbe potuto vivere da solo.

Nel tentativo di prevenire future tragedie, il Dipartimento della Conservazione Animale ha emesso avvertenze riguardo all'aumentata attività di squali nella zona, una minaccia non solo per i mammiferi marini ma anche per l'uomo.

