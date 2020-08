Dream Chaser è pronto: l'erede dello Space Shuttle ha una data di lancio

La corsa allo spazio delle società governative e soprattutto delle aziende private è sempre in fermento e non è mai stata così attiva. Tra le varie blasonate contendenti come SpaceX, Boeing e Blue Origin, ha ottenuto luce verde anche la Sierra Nevada Corporation, con il suo Dream Chaser.

La Sierra Nevada Corp, con sede in Colorado, era da diversi anni al lavoro sul proprio veicolo spaziale, soprattutto per voli di andata e ritorno dalla ISS. Lo scopo principale era produrre una navetta capace di trasportare equipaggio e cargo utile verso la stazione spaziale internazionale, ma nel 2014 perse la gara proprio contro SpaceX e Boeing che fornirono costi più vantaggiosi. Nel 2016 la SNC è stata ripresa dalla NASA e le ha concesso dei contratti per eseguire almeno sei voli senza equipaggio tra il 2020 e il 2024. Il Dream Chaser è stato lievemente trasformato per renderlo ottimale come nave cargo e ha finalmente sia un nome, sia una finestra di lancio: Tenacity verrà mandato verso la ISS nel terzo quadrimestre del 2021.

Tenacity non è un normale veicolo spaziale come gli altri, ma presenta alcune caratteristiche tanto amate dagli ingegneri delle agenzie spaziali: un controllo totalmente automatico, un costo basso e un’alta riutilizzabilità. Una sola navicella è progettata per fare almeno 15 voli di andata e rientro, e questo lo si deve molto all’eredità del programma Space Shuttle, di cui Tenacity è figlio a tutti gli effetti. Le sue ali retrattili gli permettono di essere stivato in qualsiasi razzo e portato in orbita bassa agevolmente. Da lì in poi entra in funzione il veicolo stesso, capace di portare – mediante un’espansione modulare – fino a 5400kg di materiale. Attracca alla ISS, lascia il materiale utile e prende i “rifiuti” e le strumentazioni scientifiche che devono ritornare sulla Terra, rientrando poi come un normale velivolo – essendo capace di atterrare su qualsiasi pista d’atterraggio.

Non è escluso che in futuro la navicella possa essere promossa anche a veicolo con equipaggio umano proprio come la capsula Dragon, garantendo viaggi turistici a basso costo. Il 2021 sarà un anno di grandi novità per l’esplorazione spaziale.