Dreame e il Black Friday 2022 su Amazon: ecco codici sconto e offerte

Dreame è un brand noto per i suoi robot aspirapolvere e altri prodotti, come avete potuto approfondire nella nostra recensione di Dreame W10 (uscita a gennaio 2022). Proprio su quest'ultimo, nonché ovviamente su altri modelli, si basano le offerte lanciate dall'azienda in occasione del Black Friday 2022.

A tal proposito, su Amazon il succitato Dreame W10 viene adesso proposto a 899,99 euro (anziché 1.289,99 euro). Ci sono poi sconti come quello relativo all'aspirapolvere Dreame H12. Infatti, adesso il prezzo è di 349,99 euro (al posto dei precedenti 429,90 euro). Ci sono dunque offerte Dreame relative a diverse fasce di prezzo su Amazon nel periodo del Black Friday 2022.

Non mancano inoltre codici sconto da utilizzare al check-out per far scendere ulteriormente il prezzo di determinati modelli. Ad esempio, per un tempo limitato sarà possibile utilizzare il codice DREAMEL10PRO per far scendere il costo di Dreame L10 Pro, nella colorazione White o Black, a 299,99 euro (al posto dei precedenti 449,99 euro, o meglio dei 389,99 euro previsti dall'offerta di base).

Per il resto, ci sono diverse altre promozioni attive. Per maggiori dettagli sull'iniziativa, potreste dunque voler dare un'occhiata alla pagina Amazon di Dreame. Le offerte rimarranno attive fino al 28 novembre 2022. Se volete invece restare aggiornati in generale sul Black Friday 2022, potrebbe interessarvi approfondire il canale Telegram delle offerte.