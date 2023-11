Dreame esagera per il Black Friday 2023: tanti sconti su robot aspirapolvere e non solo

È tempo di Black Friday 2023 e non sono pochi i brand che stanno lanciando iniziative promozionali convenienti. Tra i vari sconti disponibili per gli appassionati di tecnologia alle prese con le immancabili pulizie di casa, troviamo diverse offerte non di poco conto da parte di Dreame (brand ben noto in questo settore).

Ci saranno promozioni per tutto il mese di novembre 2023, ma la prima iniziativa su cui è bene soffermarsi, in quanto rientrante tra quelle già attive, riguarda l'aspirapolvere Dreame H12 Pro. Quest'ultima viene infatti proposta, fino alla giornata del 27 novembre 2023, a un prezzo pari a 333,99 euro su Amazon (al posto di 399 euro).



Si tratta di un prodotto pensato per una pulizia avanzata di angoli e bordi, che dispone anche di un sistema di autopulizia con asciugatura ad aria calda. Dreame H12 Pro torna utile sia per la pulizia a umido che per quella a secco, presentando un serbatoio d'acqua pulita da 900 mL (700 mL per il serbatoio d'acqua sporca).

Un'offerta che verrà invece lanciata presto, a partire dal 20 novembre e fino al 27 novembre 2023, è quella sul robot aspirapolvere Dreame L20 Ultra. Nel lasso di tempo previsto, il costo del dispositivo scenderà a 999 euro su Amazon (anziché 1.199 euro).



A questo prezzo, potrete portarvi a casa un dispositivo in grado, oltre che di identificare angoli e bordi mediante tecnologia MopExtend, di evitare che i tappeti a pelo alto/medio si bagnino. Il robot può sollevare i moci fino a 10,5mm e dispone di un prestante sistema di aspirazione Vormax (7.000Pa di potenza di aspirazione). Immancabili un rilevamento degli ostacoli basato su IA e una stazione base.

Tornando invece agli sconti già attivi, fino al 30 novembre 2023 sarà disponibile un risparmio sul robot aspirapolvere Dreame L10s Ultra. Il costo di quest'ultimo per il Black Friday è infatti di 699,99 euro su Amazon (al posto di 899 euro).



Si fa riferimento a un dispositivo che può rappresentare un punto di accesso a una pulizia automatica avanzata. È infatti un sistema di intelligenza artificiale a supportare la potenza di aspirazione di 5.300Pa. La promessa è quella di fino a 60 giorni di pulizia a mani libere, per un robot aspirapolvere che pulisce e asciuga automaticamente i suoi mop.

Ultima, ma non per importanza, c'è l'offerta sull'aspirapolvere Dreame R20. Dal 24 al 27 novembre 2023, il prodotto verrà infatti proposto a 299 euro su Amazon (anziché 399 euro), sempre nell'ambito delle promozioni del Black Friday 2023 di Dreame.



Il prodotto propone una pulizia migliorata con l'illuminazione della testina, così da poter vedere meglio nelle aree poco illuminate. Di mezzo c'è una potente aspirazione da 190AW, così come non manca il riconoscimento intelligente della polvere. Testine e accessori risultano intercambiabili, per una pulizia leggera, silenziosa, versatile e ininterrotta fino a 90 minuti.