Dreame L10s Pro Ultra Heat arriva in Italia: l'IA al servizio della pulizia

Dreame annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo Dreame L10s Pro Ultra Heat, il nuovo robot lavapavimenti che si affida ad una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la pulizia della casa.

Grazie alla tecnologia MopExtend, che è caratterizzata da mop estensibili, è in grado di pulire anche gli angoli più difficili della casa e, grazie alla rilevazione dei bordi ancora più precisa, evita gli ostacoli ed utilizza il battiscopa quando necessario.

Presente anche una stazione di svuotamento 6-in-1 che fa da centro di pulizia, in quanto in grado di pulire il mocio con acqua calda, asciugarlo, svuotare il sacchetto di polvere da 3,2 litri, rifornire in automatico l’acqua fresca e riempire il detergente.

Il sistema di aspirazione Vormax invece offre una potenza di aspirazione di 7000 Pa, che si traduce in una pulizia a fondo anche delle superfici più difficili, mentre CleanGenius è in grado di rilevare lo sporco e quindi le macchine ostinate per passare più volte sulle aree. La navigazione Smart Pathfinder e rilevamento degli ostacoli utilizza l’IA con luce strutturata.

Dreame non solo offre la versione L10s Pro Ultra Heat, ma propone anche la versione L10s Pro Ultra, una versione con acqua fredda che sarà disponibile a breve al prezzo di €899. Il L10s Pro Ultra Heat è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di €999,00 sul sito ufficiale Dreame e anche su Amazon.