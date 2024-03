Dreame L10s Pro Ultra Heat: sconto esagerato 150 euro per l'aspirapolvere e lavapavimenti

Dreame L10s Pro Ultra Heat è un robot lavapavimenti e aspirapolvere con tecnologia avanzata e manutenzione semplificata, ora in offerta su Amazon con un maxi sconto grazie alle offerte di primavera

Dreame L10s Pro Ultra Heat in offertaUn robot dotato di tecnologia MopExtend per la pulizia accurata dei bordi con riconoscimento avanzato, perfetto anche per pulire le briciole nascoste negli angoli più inagibili della casa. Dreame L10s Pro Ultra Heat ha tra i suoi pregi una manutenzione estremamente semplificata, il robot pulisce i moci con acqua calda ed è in grado di asciugarli con un getto d'aria caldo così da averli sempre in perfetto ordine e pronti all'utilizzo.

La potenza di aspirazione è pari a 7000 Pa, ideale per pulire pavimenti duri, tappeti e moquette, una potenza in grado di eliminare anche le macchie più ostinate e i residui incastrati nei punti difficili. Da segnalare anche il rilevamento ostacoli intelligente con luce strutturata 3D e il ri-lavaggio di moci e pavimenti se il livello di sporco identificato è sopra il livello di guardia. Grazie alle offerte di primavera su Amazon, Dreame L10s Pro Ultra Heat costa 849.99 euro invece di 999 euro con un risparmio di ben 150 euro rispetto al prezzo di listino.