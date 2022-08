DreamWorks Animation renderà presto open source un potente tool

È innegabile il fatto che il mondo dell'open source abbia il suo fascino. D'altronde, poter utilizzare gli stessi strumenti che danno vita a opere ben note è il sogno di ogni nerd. A tal proposito, se appartenete anche voi alla categoria, sarete felici di sapere che DreamWorks Animation sta per rendere open source un potente tool.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e come si può leggere in un comunicato stampa ufficiale, verrà presto reso disponibile per tutti in questo modo lo strumento di rendering MoonRay. DreamWorks Animation punta a rendere open source quest'ultimo entro la fine del 2022, insieme al framework di rendering cloud Arras.

Per intenderci, relativamente a MoonRay, si fa riferimento a uno strumento utilizzato anche in film recenti, da "Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio" a "Troppo cattivi", due pellicole di DreamWorks Animation legate al 2022. "I Croods 2 – Una nuova era" del 2020 e "Dragon Trainer – Il mondo nascosto" del 2019 sono altri film in cui è stata utilizzata questa tecnologia.

Andrew Pearce, vice president of global technology di DreamWorks, ha affermato: "siamo entusiasti di condividere con il settore oltre 10 anni di innovazione e sviluppo". In ogni caso, potete approfondire il tool sul portale ufficiale di MoonRay, se siete interessati. Per il resto, non manca un video di presentazione pubblicato sul canale YouTube di DreamWorks.