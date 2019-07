DrLupo, streamer di Fortnite, tra le 25 persone più influenti di Internet per il TIME

Che cosa hanno in comune Donald Trump, Ariana Grande, Lil Nas X e DrLupo? Ebbene, secondo il settimanale statunitense TIME, rientrano tutti tra le 25 persone più influenti del mondo del Web. L'inserimento dello streamer DrLupo fa capire quanto questo mercato sia diventato importante per il mondo.

Per chi non lo sapesse, DrLupo è infatti, insieme a Ninja, uno dei "gaming influencer" più famosi del mondo. Uno dei giochi che hanno lanciato la sua carriera è Fortnite, il titolo Battle Royale di Epic Games. Recentemente, il 32enne è salito agli onori delle cronache per essere stato pagato fino a 50.000 dollari all'ora. Ovviamente per effettuare live streaming e video degli ultimi videogiochi presenti sul mercato sulle piattaforme Twitch e YouTube.

Il "gamer" aveva anche affermato, con una non troppo velata frecciatina al mondo della stampa specializzata, che questi soldi sono meritati: "Ci considerano più affidabili di un nome che non riconoscono che ha scritto una recensione". Insomma, si tratta sicuramente di un personaggio di grande popolarità che ha sempre fatto discutere il mondo del Web e quindi non ci sorprende che il TIME abbia deciso di inserirlo nella propria speciale classifica.

D'altronde, stiamo parlando delle persone più influenti del mondo del Web ed è innegabile il fatto che il ragazzo sia in grado di smuovere un gran numero di persone e di far girare il mercato in un certo senso. Inoltre, tra le motivazioni elencate dal TIME per giustificare la presenza dello streamer nella classifica, ci sono le diverse azioni benefiche che DrLupo ha condotto nel corso dell'ultimo anno.

Le restanti persone/gruppi presenti all'interno della classifica (non numerata) sono Lil Nas X, Alexandria Ocasio-Cortez, Donald Trump, BTS, Rahaf Mohammed, Ariana Grande, The School Strikers, Liza Koshy, Brian Kolfage, James Charles, il principe Harry e Meghan Markle, Germán Garmendia, Cardi B, Chris Godfrey, Carlos Maza, Zhang Dayi, JoJo Siwa, Ben Shapiro, Emma Chamberlain, i protestanti di Hong Kong, Yashar Ali, Jameela Jamil, Ady Barkan e Jada Pinkett Smith.