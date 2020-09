La droga psichedelica che aiuta i soldati sofferenti di disturbo da stress post traumatico

Le droghe, come tutti sappiamo, non hanno soltanto uno scopo ricreativo ma le loro proprietà possono essere sfruttate spesso e volentieri nell'ambito medico, ed è questo quello che sta accadendo in questo momento in America, dove i veterani stanno utilizzando una pianta psichedelica per trattare il disturbo da stress post-traumatico.

Gli stati dell'America centrale stanno incassando migliaia di dollari grazie alla vendita della ayahuasca, una particolare droga a base di diverse erbe amazzoniche, il cui uso induce effetti psichedelici. Spopolando negli anni 90, l'ayahuasca, ha ricevuto grande attenzione da parte degli accademici e la sua popolarità è letteralmente esplosa nel centro e nord America, specialmente in città come Ibiza, Rio Branco, dove sono stati tenuti gli World Ayahuasca Conference.

Queste conferenze furono capeggiate da un comitato accademico il quale ha voluto emanare pubblicamente una dichiarazione dove si chiedeva ai governi di tutto il mondo un piano sanitario solido per la legalizzazione sicura della sostanza.

L'ayahuasca è diventata negli ultimi anni una valida alternativa agli antidepressivi, per questo molti veterani americani hanno scelto questa sostanza naturale ai classici farmaci prescritti fin ora. Esistono diverse strutture che offrono terapie e sostegno, ovviamente in base alle condizioni del servizio sanitario americano.

L'utilizzo della sostanza ha alcune controindicazioni come ad esempio il vomito, inoltre questa miscela di erbe contenente il, per molti terribile, DMT non è stato sufficientemente studiato e i suoi effetti, dovuti ad un abuso a lungo termine, non sono chiari. Secondo chi ne fa uso, l'esperienza fornisce loro un parziale ripristino mentale di cui tanto hanno bisogno, a causa del disturbo.

Alcuni esperti, tuttavia, sostengono che gli effetti negativi sulla salute potrebbero essere irreversibili e molto gravi, soprattutto se all'utilizzo di ayahuasca viene affiancata l'assunzione di antidepressivi, farmaci - come già detto - prescritti proprio per combattere il disturbo da stress post-traumatico.

Un team dell'Imperial College di Londra, nel 2019, ha pubblicato uno studio che dimostrava come questa sostanza renda le onde cerebrali imprevedibili e caotiche, questo dunque dona all'esperienza un'impronta più immersiva, in pratica "È come essere in un sogno lucido, di gran lunga più vivido e coinvolgente" dice Christopher Timmermann, il quale si è occupato insieme agli ricercatori dello studio.

Sebbene in base alle testimonianze di ex soldati, ranger e molti altri tutori della legge che devono combattere ogni giorno con questo disturbo, l'utilizzo dell'ayahuasca sarebbe miracoloso per loro, ma non ci sono ancora sufficienti informazioni o prove che possano accertare la sicurezza del suo utilizzo.