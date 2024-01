Una droga che rende 'zombie' sta devastando e terrorizzando l'Africa

In Sierra Leone, una nuova e pericolosa droga sta causando una vera e propria emergenza sanitaria. Conosciuta come "kush". L'effetto più allarmante è la sua capacità di far cadere le persone in uno stato simile a quello degli zombie, facendole addormentare mentre camminano, cadere, sbattere la testa e vagare nel traffico.

La composizione della kush è particolarmente inquietante: una miscela di cannabis, fentanyl, tramadolo, formaldeide e, secondo alcune voci, anche ossa umane macinate. Questa droga viene miscelata da bande criminali locali, ma i suoi componenti hanno origini internazionali.

Si ritiene, infatti, che il fentanyl provenga da laboratori clandestini in Cina, dove viene prodotto illegalmente e spedito in Africa occidentale. Il tramadolo ha una fonte simile, ovvero laboratori illegali in Asia, mentre la formaldeide, che può causare allucinazioni (ecco cosa si prova sperimentandole), è anch'essa presente in questa miscela.

La sostanza è stata segnalata anche in Guinea e Liberia, che condividono confini terrestri con la Sierra Leone, facilitando il traffico di droga. Gli effetti variano e dipendono dall'utente e dal contenuto a causa di una miscela tra diverse sostanze illecite. Il pericolo, però, è duplice: il rischio di autolesionismo per chi assume la droga e la natura altamente dipendente della roba in questione.

Un ulteriore problema è la necessità di finanziare la prossima dose, spesso ottenuta attraverso la prostituzione o attività criminali. La kush è uno dei tanti esempi di miscele polidroga di cui gli scienziati e gli esperti stanno diventando sempre più consapevoli. Un'altra droga a base di tabacco e cannabis, nyaope, altrimenti nota come whoonga, si trova in Sud Africa.