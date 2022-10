Una nuova droga, spacciata per ketamina, sta spopolando in Australia

L’Australian Capital Territory è il principale territorio federale dell’Australia ed è popolarmente noto per le misure volte alla minimizzazione del danno causato dalle droghe. L’ente offre ai cittadini la possibilità di sottoporre ad esame (CanTEST) i farmaci che non rispecchiano le normali caratteristiche chimiche.

"Qualcuno ha presentato un piccolo sacchetto di plastica di cristalli e polvere al servizio di CanTEST. Ci hanno detto che pensavano fosse ketamina ma che gli effetti del farmaco erano molto diversi da quelli che si aspettavano, quindi volevano che lo testassimo. Ma quando abbiamo esaminato la sostanza era chiaro che non era ketamina, ma piuttosto una sostanza simile alla stessa” afferma il professor Malcolm McLeod.

Pare che nella nota formula della ketamina, al posto del cloro ed etilammina, siano stati aggiunti fluoro e metilammina, ma quali siano i motivi e gli effetti di tale modifica, per gli utenti, non è ancora chiaro. Il farmaco analgesico-dissociativo, a cui si rifà la sostanza presentata all’ACT, è generalmente impiegato per gli effetti antidepressivi, ma non è esente da controindicazioni, come danni al fegato, ipertensione e disorientamento.

Dopo questa prima segnalazione, i CanTEST hanno analizzato altri cristalli in possesso di quattro persone, che avevano notato effetti diversi da quelli attesi dalla ketamina. La sostanza è stata battezzata con il nome di CanKet ed è nota anche alle autorità cinesi. Probabilmente la molecola non è stata sintetizzata al fine di migliorare o modificare gli effetti del farmaco originale, bensì per aggirare le leggi sulla droga locali.

Nonostante l’insidiosa reputazione della ketamina, quest’ultima e regolamentata per uso medico e veterinario, mentre CanKet è a tutti gli effetti una sostanza illegale. Il motivo per cui qualcuno sta producendo questa droga, facendola passare per il noto antidepressivo, è tutt’ora sconosciuto.

Quasi sicuramente, CanKet sta circolando in altri territori australiani, ma non molti hanno il coraggio di segnalare gli effetti del farmaco all’ACT, per timore di essere perseguiti. È fondamentale che si studino sia le proprietà chimiche sia la veicolazione del prodotto: se qualcuno va in ospedale per sintomi mai visti prima, i medici non sapranno da quale punto cominciare per realizzare una diagnosi.