Le droghe nella storia: Snuffy Charlotte e il tabacco da fiuto

Oggi siamo costantemente circondati da droghe. Anche chi non ha mai avuto a che fare con sostanze del genere, come eroina e cocaina, sa perfettamente di cosa si sta parlando; addirittura, alcuni studi cercano di diminuire le conseguenze da assunzione di stupefacenti, come la nuova droga che evita i bad trip.

Ma prima, molto prima, quando non esistevano processi specializzati di taglio o sintesi, l’uomo cosa assumeva per farsi passare i malanni? E ecco che entra in gioco il tabacco da fiuto. Ed è esattamente quello che vi aspettate: tabacco, senza fumo, finemente macinato e inalato attraverso le narici, originario delle due Americhe.

Fu introdotto in Spagna, dopo il secondo viaggio di Colombo nel Nuovo Mondo, durante il 1490. Grazie agli effetti benefici per le emicranie, lo “snuff” si diffuse in tutta Europa, diventando una delle sostanze più in voga negli anni ’60 del Cinquecento, anche Caterina de’ Medici, regina di Francia, ne fece uso, su consiglio di John Nicot, colui che darà il nome alla nicotina.

Dal 1700 il tabacco da fiuto era considerato un prodotto di lusso e sinonimo di raffinatezza. Si creò anche un ambiente di consumatori esperti: non era una rarità che queste élite schernissero i principianti che assumevano il tabacco accompagnandolo, poi, con uno starnuto. Un’altra regina, Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, moglie di Giorgio III, utilizzava così spesso la sostanza che prese il nome di “Snuffy Charlotte”. Una locandina di un secolo dopo, è gentilmente esposta online dal noto magazine "History".

Come si può ben immaginare, l’uso del tabacco da fiuto è andato via via decadendo, lasciando il posto a nuovi, altrettanto pericolosi, stimolanti. La storia delle droghe è una parentesi del passato umano che fotografa la “comunità pop” di ogni epoca.

