I droidi di Star Wars diventano realtà grazie all'IA di NVIDIA: le immagini

Lo scorso anno, NVIDIA ha svelato l'IA Jetson, pensata per controllare dispositivi come robot, droni, auto a guida autonoma e chi più ne ha più ne metta. Sicuramente, però, il Team Verde non si sarebbe mai aspettato che Jetson sarebbe diventato un droide di Star Wars dedicato al Pod Racing.

Come spiega un post sul blog di NVIDIA, lo sviluppatore Goran Vuksic (con una carriera ventennale, in gran parte passata presso Microsoft) ha creato la replica di un droide di Star Wars, nello specifico di uno dei droidi da Pod Racing visti su Tattooine, resa perfettamente funzionante e capace di rispondere ai comandi degli utenti mediante l'IA Jetson del colosso di Santa Clara.



Il robot, che è in grado di camminare sulle proprie stesse gambe e di usare mani e braccia per indicare, sollevare e spostare oggetti, è stato creato usando il Developer Kit Jetson Orin Nano di NVIDIA, lo stesso alla base dei trattori autonomi Jetson Monarch MK-V, presentati a inizio 2023 dal Team Verde in collaborazione con il produttore americano di macchinari agricoli Monarch.

Vuksic ha spiegato di aver creato il droide per puro divertimento utilizzando un Kit Jetson di NVIDIA, che può essere acquistato al prezzo di "soli" 499 Dollari. Alla fine, visto il successo del prodotto, Vuksic ha deciso di portarlo con sé ad un paio di conferenze destinate agli sviluppatori, dove è immediatamente saltato all'occhio della community e di alcuni fan di Star Wars.



Lo sviluppatore ha aggiunto che Jetson non fornisce solo l'hardware di base del droide, ma anche il suo software. Il robot viene infatti gestito completamente dall'IA, che utilizza il riconoscimento ambientale e delle immagini per muoversi nel mondo che la circonda e per interagire con oggetti e persone. Per questo stesso motivo, l'automa è stato dotato di una testa completamente girevole e di una webcam che può essere ruotata di 360°.

Il resto del corpo del bot, invece, è stato stampato in 3D dallo sviluppatore per contenere tutto quanto l'hardware e i motori necessari ai movimenti e alle azioni programmate tramite il dev kit di NVIDIA. Per lo sviluppo del software di base del droide, inoltre, Vuksic afferma di aver utilizzato anche le soluzioni Azure di Microsoft.