Drone Apple in arrivo? Appaiono due nuovi brevetti interessanti

Dopo i brevetti anti-nausea e anti-mal di testa per Apple Glass, occhiali smart del colosso di Cupertino attesissimi sul mercato sin dai primi documenti apparsi nel 2016, l’attenta community ha notato la pubblicazione di due brevetti Apple sui droni. Attenti, dunque, perché un drone firmato Mela potrebbe essere in fase di atterraggio!

Ad accorgersi della loro pubblicazione sono stati i colleghi di Patently Apple in seguito alla loro pubblicazione sul sito ufficiale dello US Patent & Trademark Office (USPTO). Il primo documento riguarda i metodi di accoppiamento tra drone e controller dedicato, spiegando nel dettaglio come il controllo del drone possa passare da un dispositivo a un altro anche durante il volo: “Un UAV (‘aeromobile a pilotaggio remoto’ o, altrimenti, drone, ndr) e/o un UAC (controller del drone, ndr) possono avviare, in base a una condizione di attivazione, un accoppiamento/disaccoppiamento dell'UAV a/da un UAC host e ricevere, da una rete, un aggiornamento di configurazione che può confermare l'accoppiamento/disaccoppiamento dell'UAV a/dall'UAC host. La condizione di attivazione può includere almeno uno degli UAV che si sposta da una posizione designata come controllata dall'UAC host, l'UAV che si sposta in una posizione in cui l'UAC host non può controllare l'UAV host e/o l'UAC host perde il segnale”.

La seconda domanda di brevetto, invece, riguarda nello specifico il controllo di un drone a distanza tramite la rete mobile. Nel dettaglio, il documento parla della trasmissione di informazioni chiave come velocità, altitudine, ID cella, posizione attuale e destinazione del drone da quest’ultimo al dispositivo di controllo mobile, come uno smartphone. Ora, trattandosi di brevetti riteniamo doveroso ricordare che sono semplici documenti depositati presso le autorità competenti le cui tecnologie illustrate non sempre divengono realtà.

Tuttavia, già da diverso tempo si parla di droni Apple e il fatto che l’azienda di Tim Cook sta esplorando tale settore con documenti ufficiali è chiaro segnale dell’interesse verso tale segmento di mercato. Di conseguenza, il lancio di un prodotto simile non va affatto escluso, anzi va osservato con particolare attenzione.

Proprio Tim Cook ieri ha svelato che Apple Pay in futuro potrebbe supportare le criptovalute.